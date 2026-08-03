«Пекарни Черноземья» задонатили в Воронеже

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что выход резидента из ОЭЗ обычно сопровождается расторжением соглашения и финансовыми последствиями. «Типовые соглашения предусматривают штрафы за неисполнение обязательств или отказ от реализации проекта. Кроме того, компания может лишиться ранее полученных льгот, если успела ими воспользоваться», — пояснила эксперт. По ее словам, при выходе резидента прекращается договор аренды участка, который возвращается управляющей компании. Если инвестор успел начать работы на территории ОЭЗ, расходы на восстановление участка, как правило, также ложатся на него.