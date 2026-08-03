Вслед за Киевом митинг в поддержку Федорова состоялся в Харькове

В центре Харькова собрались около полусотни местных жителей, которые выступили против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Участники акции громко выкрикивают лозунги, призывая сохранить за ним его должность, а проезжающие автомобилисты поддерживают их звуковыми сигналами. Об этом пишет издание «Новости Live».