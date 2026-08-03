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Вслед за Киевом митинг в поддержку Федорова состоялся в Харькове

На митинг в Харькове собралось около 50 человек.

Источник: Комсомольская правда

В центре Харькова собрались около полусотни местных жителей, которые выступили против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Участники акции громко выкрикивают лозунги, призывая сохранить за ним его должность, а проезжающие автомобилисты поддерживают их звуковыми сигналами. Об этом пишет издание «Новости Live».

Это уже не первая подобная акция: накануне киевляне в 19-й раз подряд вышли на улицу с картонными плакатами, требуя восстановить Федорова в должности. Обе демонстрации проходят мирно, но привлекают внимание прохожих и местных властей.

Ранее журналист Владимир Бойко предположил, что истинной причиной отставки могла стать подготовка экс-министра к президентской гонке. По его сведениям, Федоров проводил встречи с западными грантодателями, где обсуждал детали своей будущей избирательной кампании.

Бойко утверждает, что запись этих переговоров попала к Владимиру Зеленскому, после чего дальнейшая карьера министра оказалась предрешена.