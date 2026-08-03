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Итальянский подросток скончался после девяти лет комы, вызванной кусочком сыра

13-летний Маттиа из Италии провел в коме целых девять лет и недавно скончался. Причиной трагедии стал кусочек сыра из сырого (непастеризованного) молока, зараженного кишечной палочкой.

13-летний Маттиа из Италии провел в коме целых девять лет и недавно скончался. Причиной трагедии стал кусочек сыра из сырого (непастеризованного) молока, зараженного кишечной палочкой.

О смерти мальчика сообщил его отец Джованни Баттиста Маэстри.

— Наш Маттиа покинул нас, и от его имени я благодарю вас за то, что вы помогли сделать его уход менее болезненным, — приводит слова родителя портал unionesarda.it.

Бактерии Escherichia coli спровоцировали у мальчика тяжелый синдром, который привел к повреждению мозга, слепоте и параличу. В четыре года он впал в кому и за девять лет так и не пришел в себя.

Отец подростка на протяжении всех этих лет добивался осуждения производителей опасной молочной продукции в Верховном суде. В итоге ему это удалось. Теперь он создал фонд и намерен направить все собранные средства на помощь другим детям.

В феврале произошел еще один жуткий случай. Женщине в Британии ампутировали все четыре конечности из-за развившегося сепсиса после того, как ее, предположительно, облизала собака.