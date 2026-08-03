В августе выездные донорские акции пройдут в городах и округах Прикамья

Перед процедурой важно правильно подготовиться. Сдавать кровь натощак не нужно, однако за день до донации и в день ее проведения следует отказаться от жирной, жареной, острой и копченой пищи, молочных и мясных продуктов, рыбы, яиц, масла, шоколада, орехов, бананов, авокадо, свеклы и фиников. Лучше отдать предпочтение сладкому чаю, сокам, морсам, минеральной воде, хлебу, сухарям, кашам на воде, макаронам без масла, а также овощам и фруктам.