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В Южной Корее невероятная жара побила столетний рекорд

Южная Корея переживает самую сильную жару за всю историю наблюдений. В городе Янсан столбик термометра поднялся до +42,5 °C — это больше, чем когда-либо с 1904 года. Пятые сутки подряд в некоторых районах воздух прогревается выше +40 °C. Сильнее всего от зноя страдают Янсан, Кёнджу, Тэгу и Пусан.

Южная Корея переживает самую сильную жару за всю историю наблюдений. В городе Янсан столбик термометра поднялся до +42,5 °C — это больше, чем когда-либо с 1904 года. Пятые сутки подряд в некоторых районах воздух прогревается выше +40 °C. Сильнее всего от зноя страдают Янсан, Кёнджу, Тэгу и Пусан.

Власти ввели экстренные меры. Людей просят не выходить на улицу и не сидеть в помещениях без кондиционеров — это считается опасным. В городах открыли пункты охлаждения, а в торговых центрах и кафе можно укрыться от солнца. Особое внимание — пожилым и больным. Премьер-министр Хан Док-су распорядился усилить контроль за энергоснабжением и водоснабжением.

Жара меняет повседневную жизнь. В Чханвоне отменили бейсбольный матч — уже второй подряд из-за жары. На улицах поставили системы распыления воды. Сборщики клубники в Миряне работают под зонтами, чтобы не перегреваться на солнце.

По прогнозам, в Сеуле ожидается +37 °C, а в провинциях Южная Чолла и Южная Кёнсан — больше +39 °C. Есть надежда, что тайфун «Дельфин» принесёт дожди, но если он пройдёт мимо, жара усилится из-за влажности. Климатологи говорят, что такие волны тепла становятся привычными: за последние 5 лет число аномально жарких дней в Корее удвоилось и теперь составляет 19 в год. Винят в этом глобальные изменения и Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо набирает силу: какие аномалии придут в августе-октябре.

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