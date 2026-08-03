В Южной Корее невероятная жара побила столетний рекорд

По прогнозам, в Сеуле ожидается +37 °C, а в провинциях Южная Чолла и Южная Кёнсан — больше +39 °C. Есть надежда, что тайфун «Дельфин» принесёт дожди, но если он пройдёт мимо, жара усилится из-за влажности. Климатологи говорят, что такие волны тепла становятся привычными: за последние 5 лет число аномально жарких дней в Корее удвоилось и теперь составляет 19 в год. Винят в этом глобальные изменения и Эль-Ниньо.