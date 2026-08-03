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Мэр Краснодара рассказал о стихийном мемориале погибшим при ударе БПЛА 3 августа

Стихийный мемориал погибшим после удара БПЛА под Геленджиком появился в центре Краснодара. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.

Стихийный мемориал погибшим после удара БПЛА под Геленджиком появился в центре Краснодара. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.

Он опубликовал видео, на котором люди приносят цветы, свечи и игрушки к поклонному кресту у собора Александра Невского в центре города. «Мы скорбим вместе со всем краем… В память о невинно погибших», — подписал ролик господин Наумов.

ВСУ атаковали Геленджик утром 3 августа. Какая территория стала целью удара, неизвестно. Как писал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обломки БПЛА упали на людей в селе Архипо-Осиповка, что привело к семи жертвам. Еще более 40 человек пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Беспилотный террор на курорте».

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