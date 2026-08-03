Елена Маргулец: организатор концерта — это не только коммерция, это приобщение к культуре

Моя карьера развивается уже давно, я уже 30 лет как организатор. До этого я привозила артистов. Я начинала с клуба «Рокко», и было много знаменитых артистов, кого я привезла. Были проекты, на которых ты зарабатываешь деньги, а были проекты, которые ты проводишь для себя, для души. Например, приезжал к нам актер Пьер Ришар, это была некоммерческая история в плане заработка финансов, но это огромные эмоции и для нижегородцев, и для меня лично. И всегда, когда организовываю концерты, захожу в зал, мне очень важно посмотреть, как публика реагирует. И хотела, чтобы жители Нижнего Новгорода прикоснулись к культуре, к тому, что нравится мне. Четыре раза была Сезария Эвора в Нижнем Новгороде. Я не скажу, что это был финансово прибыльный проект. Но сейчас, когда она умерла и очень популярна ее музыка на дискотеках, люди говорят: «Это же Сезария Эвора». А я говорю: когда она была в Нижнем Новгороде, где вы были, почему не приходили?