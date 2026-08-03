Елена Маргулец: организатор концерта — это не только коммерция, это приобщение к культуре

Директор концертного агентства «Ледаро-Арт» Елена Маргулец на канале «Волга 24» дала интервью Ольге Дудукиной.
Скажите, почему вы, выпускница физфака, решили создать концертное агентство и чьи концерты вы организовывали в начале своего творческого пути?
Студентка физфака не планировала быть концертным организатором, это было время Советского Союза. Такая история, как концерты, была совсем далеко. Но жизнь — такая штука, что, наверное, ничего не случается случайно, и до концертного агентства у нас было модельное агентство.
И когда мы начинали в 90-е годы, мы продавали себя, продавали образы, выступали в ночных клубах, и пришло предложение: не сможете ли показать коллекцию американского дизайнера? После показа попросили помочь организовать концерт Натальи Ветлицкой в ночном клубе. Моя карьера началась с концерта Натальи Ветлицкой. Самое забавное, что она была в Нижнем Новгороде тогда первый и последний раз.
То есть такое судьбоносное начало. Когда вы разговариваете с музыкантами, певцами, нет ли у вас ощущения, что вы прикасаетесь к чему-то высокому, легенде? Как вы себя ведете с артистами, комфортно ли с ними общаться?
Чем больше артист, чем он больше легенда, тем, конечно, это ощущаешь. Если возможно к этому прикоснуться, это огромное счастье.
Каких артистов вам удалось привезти в Нижний Новгород, о которых вы сами мечтали?
Моя карьера развивается уже давно, я уже 30 лет как организатор. До этого я привозила артистов. Я начинала с клуба «Рокко», и было много знаменитых артистов, кого я привезла. Были проекты, на которых ты зарабатываешь деньги, а были проекты, которые ты проводишь для себя, для души. Например, приезжал к нам актер Пьер Ришар, это была некоммерческая история в плане заработка финансов, но это огромные эмоции и для нижегородцев, и для меня лично. И всегда, когда организовываю концерты, захожу в зал, мне очень важно посмотреть, как публика реагирует. И хотела, чтобы жители Нижнего Новгорода прикоснулись к культуре, к тому, что нравится мне. Четыре раза была Сезария Эвора в Нижнем Новгороде. Я не скажу, что это был финансово прибыльный проект. Но сейчас, когда она умерла и очень популярна ее музыка на дискотеках, люди говорят: «Это же Сезария Эвора». А я говорю: когда она была в Нижнем Новгороде, где вы были, почему не приходили?
Поэтому организатор концерта — это не только коммерция, это все-таки приобщение к культуре.