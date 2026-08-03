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Умер Александр Рубец, российский художник-живописец

Российский художник-живописец Александр Рубец умер в возрасте 73 лет.

Умер Александр Рубец, известный российский живописец. Он был членом-корреспондентом Российской академии художеств и вице-президентом Творческого союза художников России. Информацию о кончине мастера предоставила пресс-служба Российской академии художеств (РАХ).

В Академии отметили, что память о Александре Михайловиче навсегда останется в истории отечественного искусства. Коллеги подчеркнули, что он был не только большим художником, но и талантливым организатором и светлым человеком. Там добавили, что его будут помнить все, кто имел счастье знать его и работать вместе с ним.

Александр Рубец родился в 1953 году в городе Гродно, который на тот момент входил в состав Белорусской ССР. Свое профессиональное образование он начал получать в минской Республиканской школе-интернате искусств имени Ахремчика. В 1972 году он окончил знаменитое Ленинградское художественное училище имени Серова, а большую часть своей жизни провел в Пятигорске.

Ранее стало известно о смерти Скотта Хайлендса, канадского актера из сериалов «Сверхъестественное» и «Секретные материалы». Его не стало на 84-м году жизни.