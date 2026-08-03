Умер Александр Рубец, российский художник-живописец

В Академии отметили, что память о Александре Михайловиче навсегда останется в истории отечественного искусства. Коллеги подчеркнули, что он был не только большим художником, но и талантливым организатором и светлым человеком. Там добавили, что его будут помнить все, кто имел счастье знать его и работать вместе с ним.