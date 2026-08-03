Юра Борисов впервые ответил на хейт его «Гамлета»: актер выступил с откровенным признанием

Актер Юра Борисов заявил, что не ожидал такого резонанса вокруг спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Критику постановки он впервые прокомментировал в интервью проекту «Мнение редакции».
По словам артиста, его прежде всего интересовала возможность вернуться в театр и попробовать поработать с произведением Уильяма Шекспира. При этом Борисов спокойно отнесся к неоднозначным отзывам зрителей и коллег.
«Честно говоря, никакой реакции не ждал. Мне было интересно попробовать поработать с этим материалом и вообще вернуться в театр. Все, что хотелось попробовать, я попробовал. А реакция — ну, у каждого свое мнение, и каждый имеет на это право. Это нормально», — сказал актер.
Премьера «Гамлета» состоялась в мае. Борисов исполнил заглавную роль в постановке режиссера Андрея Гончарова.
Скандал вокруг спектакля разразился после резкой критики народного артиста России Олега Меньшикова. Он назвал постановку театральной катастрофой и заявил, что в ней нет ни одной мысли. Меньшикова поддержал Дмитрий Певцов, а актеры Аня Чиповская и Андрей Максимов, напротив, вступились за спектакль.