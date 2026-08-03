Юра Борисов впервые ответил на хейт его «Гамлета»: актер выступил с откровенным признанием

«Честно говоря, никакой реакции не ждал. Мне было интересно попробовать поработать с этим материалом и вообще вернуться в театр. Все, что хотелось попробовать, я попробовал. А реакция — ну, у каждого свое мнение, и каждый имеет на это право. Это нормально», — сказал актер.