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Юра Борисов впервые ответил на хейт его «Гамлета»: актер выступил с откровенным признанием

Юра Борисов в ответ на критику его «Гамлета» заявил, что не ожидал такой реакции.

Источник: Комсомольская правда

Актер Юра Борисов заявил, что не ожидал такого резонанса вокруг спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Критику постановки он впервые прокомментировал в интервью проекту «Мнение редакции».

По словам артиста, его прежде всего интересовала возможность вернуться в театр и попробовать поработать с произведением Уильяма Шекспира. При этом Борисов спокойно отнесся к неоднозначным отзывам зрителей и коллег.

«Честно говоря, никакой реакции не ждал. Мне было интересно попробовать поработать с этим материалом и вообще вернуться в театр. Все, что хотелось попробовать, я попробовал. А реакция — ну, у каждого свое мнение, и каждый имеет на это право. Это нормально», — сказал актер.

Премьера «Гамлета» состоялась в мае. Борисов исполнил заглавную роль в постановке режиссера Андрея Гончарова.

Скандал вокруг спектакля разразился после резкой критики народного артиста России Олега Меньшикова. Он назвал постановку театральной катастрофой и заявил, что в ней нет ни одной мысли. Меньшикова поддержал Дмитрий Певцов, а актеры Аня Чиповская и Андрей Максимов, напротив, вступились за спектакль.