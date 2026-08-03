Российский актер и звезда шоу «Ледниковый период» Федор Федотов сыграл свадьбу со своей избранницей актрисой Тиной Стойилкович в Сербии. Фотографиями с мероприятия супруга Федотова поделилась в личных социальных сетях.
Свадебная церемония артистов прошла в Белграде. Мероприятие было проведено в духе сербских традиций. Также свадьба отметилась выкупом невесты. Молодожены поразили гостей торжества элегантными нарядами — на Тине было платье с корсетным верхом и фата с жемчужной отделкой, а Федор выбрал классический темно-синий костюм.
Актёр Фёдор Федотов сыграл свадьбу с Тиной Стойилкович в Сербии Личная страница героя публикации в соцсети.
Вечером свадьба продолжилась в роскошном ресторане, где пара исполнила первый танец молодых, он растрогал гостей мероприятия.
О подготовке к свадьбе Федотова и Стойилкович стало известно еще в феврале текущего года. Для 27-летней актрисы это первые серьезные отношения, в то время как Федор уже был женат и разводился с большим скандалом.