Очередь на въезд в Калининград из Польши достигла 19 часов

«Со стороны Польши, в районе пункта пропуска Мамоново ждут въезда в Калининградскую область по 18−19 часов. В Багратионовске полегче немножко, и в Чернышевском на границе с Литвой тоже полегче обстановка. Они когда стоят в пункте пропуска уже на выезд из Польши, их могут выдернуть в бокс углубленного досмотра — особенно у кого много вещей. А это долго, несколько часов», — сказали в пресс-службе.