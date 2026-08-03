Раскрыто, как беженцев из Британии тайно вывозят в Испанию

В конце июля испанский анклав Сеута, расположенный на севере Африки, столкнулся с огромным наплывом мигрантов. Для сдерживания потока власти перебросили туда дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армии. По словам мэра города, только за одни сутки через границу прошли около 60 тыс. человек — при том что постоянное население Сеуты составляет примерно 85 тыс.