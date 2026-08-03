Раскрыто, как беженцев из Британии тайно вывозят в Испанию

Великобритания столкнулась с новой проблемой: нелегальных мигрантов начали вывозить из страны в Испанию. Причина — апрельская реформа испанского миграционного законодательства, которая открывает путь к легализации почти для 500 тыс. человек из Африки и Ближнего Востока. В прессе эту меру уже прозвали «иммиграционной амнистией».
Организаторы нелегальных перевозок пользуются слабым пограничным контролем. Людей тайно вывозят из Британии во Францию, прячут в грузовых фурах, а затем отправляют паромом или поездом через Ла-Манш. В основном это те, кому грозит депортация из Соединённого Королевства — из-за просроченных виз или нелегальной работы.
За такую поездку мигранты платят до 1000 фунтов (около $1349). Если нужно доехать до испанской границы на такси, это стоит ещё 500 фунтов (примерно $675).
В конце июля испанский анклав Сеута, расположенный на севере Африки, столкнулся с огромным наплывом мигрантов. Для сдерживания потока власти перебросили туда дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армии. По словам мэра города, только за одни сутки через границу прошли около 60 тыс. человек — при том что постоянное население Сеуты составляет примерно 85 тыс.
В Марокко рассказали, почему испанский город накрыла волна мигрантов.
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