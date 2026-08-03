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Волгоградский «Ротор» по итогу первого тайма вырвался вперёд в матче против «Велеса»

Вечером 3 августа на стадионе «Авангард» в Домодедово Московской области начался футбольный матч 4-го.

Вечером 3 августа на стадионе «Авангард» в Домодедово Московской области начался футбольный матч 4-го тура Лиги PARI 2026/27. На арене схлестнулись волгоградский «Ротор» и московский «Велес».

Матч соседей по турнирной таблице является принципиальным и обещает болельщикам результативную и интересную игру. С первых минут развернулась борьба за инициативу. «Ротор» владеет территориальным преимуществом, но хозяева опасно огрызаются. А на 33-й минуте Абу-Саид Эльдарушев хладнокровно решает эпизод в пользу «Ротора». По итогу первого тайма волгоградцы впереди — 1:0.

Фото из архива ИА «Высота 102».