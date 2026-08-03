«Уличная открытка» появилась на стене музея А. Д. Сахарова

В Приокском районе на стене музея А. Д. Сахарова появился арт-объект. Об этом рассказали на сайте администрации Нижнего Новгорода.
Историко-познавательный проект «Уличная открытка» реализуется на улицах города художниками Юлианной Кулугур и Дмитрием Колдаревым. Они оживляют исторические места, размещая на стенах домов открытки, выполненные в технике объёмного коллажа. Она подразумевает использование в композиции фрагментов старых фотографий и натуральных материалов — ракушек и растений.
Как отмечают авторы проекта, первая открытка появилась в заповедных кварталах в прошлом году. С тех пор на улицах города было размещено ещё десять коллажей — на стене бывшей Бабушкинской больницы на улице Долгополова, на стене здания Высшей школы экономики, где раньше находился приют Ольги Кутайсовой, на улицах Звёздинка, Варварская и других. Новый арт-объект, посвящённый академику А. Д. Сахарову, появился на здании одноимённого музея на проспекте Гагарина.
Последняя их работа является особенной. Если раньше сюжетным центром коллажей было здание и его история, то в новой открытке главным героем стал выдающийся физик Андрей Сахаров.
По словам директора музея Елены Ерышевой, появление уличной открытки на стене — это уже не просто стрит-арт, а культурный объект с глубоким смыслом, который выходит из мемориального пространства в городскую среду. Кроме того, через такие работы с личностью Сахарова знакомится молодёжь и узнаёт о нём через современное искусство.
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