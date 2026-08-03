«Уличная открытка» появилась на стене музея А. Д. Сахарова

Как отмечают авторы проекта, первая открытка появилась в заповедных кварталах в прошлом году. С тех пор на улицах города было размещено ещё десять коллажей — на стене бывшей Бабушкинской больницы на улице Долгополова, на стене здания Высшей школы экономики, где раньше находился приют Ольги Кутайсовой, на улицах Звёздинка, Варварская и других. Новый арт-объект, посвящённый академику А. Д. Сахарову, появился на здании одноимённого музея на проспекте Гагарина.