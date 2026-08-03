Четыре приморца победили в номинации конкурса «Моя страна — моя Россия»

Участниками указанной категории стали 1272 ребенка в возрасте от 3 до 13 лет. По итогам в ней определили 100 победителей из 43 регионов России, включая приморских школьников. Евгений Резниченко, ученик 3 класса из Владивостока, победил в направлении «Текстовые работы» со сказкой «Как Исула в лесу потерялся» о взрослении, смелости и бережном отношении к природе. В направлении «Графические работы» выиграли ребята из Уссурийска: Анастасия Кузнецова с амулетом «Кути мафа» по мотивам культуры удэгейцев, Дарья Безрядина с композицией «Юрта монгольских кочевников», а также Глеб Симаков с работой «Белорусские посиделки», посвященной народным традициям и семейной памяти.