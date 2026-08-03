Четыре приморца победили в номинации конкурса «Моя страна — моя Россия»

Победителями Всероссийского конкурса авторских проектов «Моя страна — моя Россия» в номинации «Сказки народов моей страны» стали четыре юных жителя Приморского края, сообщили в агентстве проектного управления региона. Конкурс проводился в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Участниками указанной категории стали 1272 ребенка в возрасте от 3 до 13 лет. По итогам в ней определили 100 победителей из 43 регионов России, включая приморских школьников. Евгений Резниченко, ученик 3 класса из Владивостока, победил в направлении «Текстовые работы» со сказкой «Как Исула в лесу потерялся» о взрослении, смелости и бережном отношении к природе. В направлении «Графические работы» выиграли ребята из Уссурийска: Анастасия Кузнецова с амулетом «Кути мафа» по мотивам культуры удэгейцев, Дарья Безрядина с композицией «Юрта монгольских кочевников», а также Глеб Симаков с работой «Белорусские посиделки», посвященной народным традициям и семейной памяти.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.