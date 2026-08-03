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Маяк в Заливино стал съемочной площадкой нового клипа Антохи МС (фото)

Съемки клипа на композицию «Музыка поможет» проходили в июне.

Маяк в Заливино стал локацией для съемок нового клипа Антохи МС (настоящее имя музыканта, работающего на стыке хип-хопа, джаза, фанка и регги, — Антон Кузнецов).

Как сообщает «Фестивальная дирекция», съемки клипа на композицию «Музыка поможет» проходили в июне этого года. Релиз самого трека, судя по телеграм-каналу исполнителя, состоялся 30 июля.

12 июня Антоха МС сообщал, что клип создавался при поддержке фестиваля «Кантата». Судя по кадрам, в съёмках принимали участие музыканты Калининградского симфонического оркестра.

Кроме того, музыкант 22 июня публиковал клип к своему треку «Все просто», снятый непрерывным кадром в рапсовых полях Калининградской области.