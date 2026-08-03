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В Башкирии обновили участок дороги Бураево — Старобалтачево — Куеда

Ежедневно по трассе проезжает более 3 тысяч автомобилей.

Участок дороги Бураево — Старобалтачево — Куеда отремонтировали в Республике Башкортостан по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Специалисты привели в порядок пять километров дороги. Они сняли старое покрытие, уложили два слоя нового асфальтобетона, укрепили обочины и нанесли разметку.

«Дорога Бураево — Старобалтачево — Куеда — одна из важных транспортных артерий нашей республики. Она обеспечивает проезд для жителей сел и деревень Балтачевского, Бураевского и Татышлинского районов, а также связывает Башкортостан с Пермским краем. Ежедневно по ней проезжает более трех тысяч автомобилей», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Напомним, в 2026 году по нацпроекту в Башкирии планируется обновить около 200 км дорог и 13 мостов общей протяженностью 1900 м.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.