В Башкирии обновили участок дороги Бураево — Старобалтачево — Куеда

«Дорога Бураево — Старобалтачево — Куеда — одна из важных транспортных артерий нашей республики. Она обеспечивает проезд для жителей сел и деревень Балтачевского, Бураевского и Татышлинского районов, а также связывает Башкортостан с Пермским краем. Ежедневно по ней проезжает более трех тысяч автомобилей», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.