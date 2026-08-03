Массовое отключение газа, света и горячей воды ждёт волгоградцев 4 августа

Свет, горячую воду и газ отключат 4 августа в домах в ряде районов в Волгограде и области.
Горячую воду перестанут подавать:
в Дзержинском районе до 17 августа по адресам:
б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88,
ул. Землячки, 17 г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а,
ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66,
ул. Константина Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49,
ул. Шекснинская, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38.
ул. Маршала Жукова, 106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а, 104/3;
в Советском районе до 14 августа по адресам:
ул. 35-й Гвардейской Дивизии, 4, 21, 1/1, 3/1,
ул. Родниковая, 14, 16, 18,
ул. Богданова, 1/1, ½, ⅓, 25, 28, 30,
пр. Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98,
ул. Академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7,
ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4,
ул. Славская, 3, 10, 12,
ул. Полухина, 2/1, 2/2,
ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50,
ул. Тормосиновская, 12,
ул. Даугавская, 4, 5, 7а, 20,
ул. Петровская, 9,
ул. Калининградская, 2а, 21,
ул. Краснопресненская, 3,
пер. Удмуртский, 2.
Света не будет:
Ворошиловский район 09:00−17:00.
ул. Валдайская, 196а,
ул. Вяземская, 49,
ул. Кронштадская, 82−92, 71,
ул. Кузнецкая, 105−113, 136, 138а, 138−140, 142а, 144,
ул. Радомская, 5−11,
ул. Уржумская, 9, 11а, 11б, 13, 15, 15−31, 10−32,
ул. Чигиринская, 1−17, 6−12;
Дзержинский район 09:00−17:00.
ул. Качинцев, 79, 81д, 110, 112, 114;
Краснооктябрьский район 09:00−16:00.
пер. Вязниковский, 27,
ул. Ермоловой, 34−40,
ул. Слуцкая, 12−34, 13−35,
ул. Типографская, 39−71, 42, 44, 50−66,
ул. Узловая, 19а, 19−59, 59/1, 61, 63, 65/1, 65, 67, 16−68,
ул. Шатурская, 26;
09:00−17:00.
пл. Белинского, 14,
ул. Лермонтова, 23−29,
ул. Мичурина, 63а-75, 68а-76, 64, 66, 66а,
ул. Просторная, 17а-23, 20−28, 18/4.
Газ не будут подавать:
с 09:00 4 августа до 09:00 6 августа в Калачевском районе:
г. Калач-на-Дону,
с. Мариновка,
п. Ильевка,
п. Пятиморск,
х. Камыши,
х. Рюмино-Красноярский,
СНТ «Волна»,
СНТ «Волна 2»,
СНТ «Садовод»,
СНТ «Дон»,
п. Комсомольский,
п. Октябрьский,
п. Волгодонской,
п. Отделение № 2 совхоза «Волго — Дон»;
с 09:00 4 августа до 09:00 5 августа в Октябрьском районе:
р.п. Октябрьский,
с. Ковалевка,
с. Каменка,
с. Жутово-1,
х. Заливский,
х. Чиков,
х. Водянский,
х. Новоаксайский,
пос. Советский,
х. Верхнекумский,
х. Антонов;
с 08:00 4 августа до 08:00 5 августа в Котовском районе:
с. Мокрая Ольховка,
с. Перещепное,
с. Крячки,
с. Неткачево;
с 08:00 4 августа до 08:00 5 августа с. Староселье Михайловского района.