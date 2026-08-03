В онкодиспансере Кемерова расскажут о диагностике и лечении рака легких

Встреча на тему диагностики и лечения рака легких в рамках «Школы пациентов» пройдет 6 августа в Кузбасском клиническом онкологическом диспансере города Кемерово, сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона. Инициатива соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Заведующий торакальным отделением Александр Миклин и врач-онколог, торакальный хирург Владислав Гаркуша расскажут, кому рекомендуется проходить скрининг, куда обращаться для обследования и по каким критериям принимается решение об оперативном лечении. В ходе встречи участники смогут задать вопросы ведущим специалистам учреждения.
Вход на мероприятие будет свободный: предварительная запись и направление от врача не требуются.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.