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Румынские власти объявили о закупке электроэнергии у Украины

Румынская компания Nuclearelectrica объявила, что начинает закупать электричество у Украины. Партнёром в этой сделке выступает молдавский поставщик Energocom. Сумму и объёмы стороны не раскрывают.

Румынская компания Nuclearelectrica объявила, что начинает закупать электричество у Украины. Партнёром в этой сделке выступает молдавский поставщик Energocom. Сумму и объёмы стороны не раскрывают.

Причина — остановка первого энергоблока АЭС в Чернаводэ. Реактор отключили, чтобы не повредить системы охлаждения: уровень воды в Дунае упал до критической отметки из-за сильной засухи. Второй блок пока работает, но власти готовятся и к его остановке, если ситуация с рекой не улучшится. В стране уже объявили тревогу в связи с сокращением выработки.

Компания уточнила, что сотрудничество с Energocom идёт по меморандуму, подписанному ещё в 2023 году для таких кризисных случаев. В Nuclearelectrica подчеркнули, что нынешняя ситуация в регионе требует долгосрочных договорённостей и надёжных торговых связей.

Власти пытаются снизить нагрузку на сеть. Исполняющий обязанности премьера Илие Боложан созвал онлайн-встречу с руководителями 80 крупных предприятий и попросил их экономить электричество. Две компании — Lacia и Ford — уже согласились приостановить работу с 3 по 19 августа.

В Румынии в километре от границы с Украиной упали фрагменты беспилотника.

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