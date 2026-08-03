Румынские власти объявили о закупке электроэнергии у Украины

Причина — остановка первого энергоблока АЭС в Чернаводэ. Реактор отключили, чтобы не повредить системы охлаждения: уровень воды в Дунае упал до критической отметки из-за сильной засухи. Второй блок пока работает, но власти готовятся и к его остановке, если ситуация с рекой не улучшится. В стране уже объявили тревогу в связи с сокращением выработки.