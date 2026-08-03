Актриса Смирнова из «Содержанок» оценила поступок Сергея Безрукова: что произошло

Актриса Ольга Смирнова, которая известна поклонникам по ролям в сериалах «Содержанки», «След Чикатило» и др., стала впервые преподавателем на актерском курсе вместе с подругой Дашей Мороз. Многие коллеги артистки также преподают актёрское мастерство, например, актер Сергей Безруков, который в этом году вообще оплатил обучение своим студентам во ВГИКе. Как оценила этот поступок Ольга, она рассказала журналистам на кинопремьере.