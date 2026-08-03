В Китае впервые квантово «запутали» удаленные на 420 км частицы

«Квантовое запутывание на больших расстояниях очень важно для разработки масштабируемых квантовых систем связи, однако до настоящего времени из-за затухания сигнала данная дистанция была ограничена на отметке примерно в 100 км. Нам удалось преодолеть этот барьер и увеличить это расстояние в четыре раза, что существенно продвигает человечество на пути к созданию глобального квантового интернета», — говорится в публикации.