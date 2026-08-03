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На Дону в ДТП с мусоровозом погиб водитель «Нивы»

При столкновении мусоровоза «МАЗ» с «Нивой» в ст. Красноярской Цимлянского района погиб 46-летний водитель легковушки. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

При столкновении мусоровоза «МАЗ» с «Нивой» в ст. Красноярской Цимлянского района погиб 46-летний водитель легковушки. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

По предварительным данным, 59-летний водитель грузовика «МАЗ» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада-2121».

Водитель «Нивы» скончался на месте происшествия, еще двое пассажиров легковушки 23 и 19 лет доставлены в больницу Волгодонска.