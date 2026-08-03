Центр Светлогорска в выходные закроют для транспорта

С 8:00 до 13:00 будет перекрыто движение всех видов транспорта от перекрёстка улиц Октябрьской и Гагарина, Соснового переулка до улицы Ленина, от перекрёстка улицы Октябрьской с улицей Маяковского и Штрауса, от перекрёстка улицы Маяковского до улицы Ленина, от перекрёстка улицы Штрауса до Ленина, а также выезд на улицу Штрауса с улиц Садовой, Баха, Маяковского, Верещагина, на улицу Ленина с улицы Верещагина, с улицы Садовой на Ленина, Центральная площадь от улицы Ленина до улицы Динамо.