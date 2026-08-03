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В Котельниках 1 сентября начнет работу образовательный комплекс на 2,4 тыс. мест

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Образовательный комплекс на 2,4 тыс. мест откроют в Котельниках 1 сентября. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник: РИА "Новости"

«В микрорайоне Опытное Поле завершаем строительство нового воспитательно-образовательного комплекса. Вместе с педагогами, родителями и депутатом Госдумы Романом Терюшковым проверили готовность объекта к открытию 1 сентября. Это один из крупнейших образовательных комплексов Подмосковья: школа на 2,1 тыс. учеников и детский сад на 350 мест. Готовность — более 95%. Осталось завершить отделку, установить оборудование и благоустроить территорию», — написал Воробьев.

Он добавил, что в комплексе уже сформированы 60 классов, в которых будут учиться более 1,6 тыс. учеников, полностью укомплектован педагогический коллектив. «Совместно с Тимирязевской академией, МГТУ “Станкин” и МИРЭА откроем профильные программы», — уточнил губернатор.

По его словам, к открытию школы будет открыта новая подъездная дорога, которая соединит 3-й Покровский проезд с улицей Сосновой. Рабочее движение будет запущено 29 августа.

Воробьев подчеркнул, что всего к новому учебному году в Подмосковье откроется 14 новых школ и 48 после капитального ремонта.

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