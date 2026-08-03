В Котельниках 1 сентября начнет работу образовательный комплекс на 2,4 тыс. мест

«В микрорайоне Опытное Поле завершаем строительство нового воспитательно-образовательного комплекса. Вместе с педагогами, родителями и депутатом Госдумы Романом Терюшковым проверили готовность объекта к открытию 1 сентября. Это один из крупнейших образовательных комплексов Подмосковья: школа на 2,1 тыс. учеников и детский сад на 350 мест. Готовность — более 95%. Осталось завершить отделку, установить оборудование и благоустроить территорию», — написал Воробьев.