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В Азовской больнице прокомментировали заражение ребенка ВИЧ и гепатитом

Главврач Бридковский: следствие установит, где девочка заразилась ВИЧ.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. Следственные мероприятия призваны установить, где именно ребенок, проходивший лечение в Азовской городской больнице Ростовской области и в других организациях, заразился ВИЧ и гепатитом С, сообщил РИА Новости главврач больницы Вадим Бридковский.

Ранее ряд СМИ писал, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в горбольнице Азова во время лечения от кишечной инфекции. Минздрав региона провел в больнице внеплановую проверку. Их организовали также Росздравнадзор и прокуратура.

«Сейчас идут различные мероприятия по установке, где девочка могла заразиться. Она получала медицинскую помощь, в том числе и в центральной городской больнице (Азова). Но помимо центральной городской больницы девочка получала различные манипуляции и в других организациях», — сказал Бридковский.

Он добавил, что больница сотрудничает с Роспотребнадзором, Росздравнадзором, министерством здравоохранения Ростовской области, следственными органами, поскольку «мы как никто другой заинтересованы в установке правды, что произошло два года назад».

В настоящее время следственным отделом МВД России Азовский возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 122 УК РФ (Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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