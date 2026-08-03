Минцифры создает платформу для управления согласиями на сбор персональных данных

Однако против платформенного подхода к сбору согласий на обработку персональных данных в предложенном виде выступили Центробанк и Минэкономразвития. В ЦБ считают, что сначала нужно создать полноценный информационный ресурс, где граждане увидят все свои согласия, и только потом вводить ограничения для бизнеса. Без этого, по мнению регулятора, у операторов возникнет правовая неопределенность.