NYP: Кортни Лав хотела уничтожить все материалы дела о смерти Курта Кобейна

Несмотря на то, что Кобейна нет уже больше трех десятилетий, музыка группы Nirvana и его личность до сих пор остаются популярными по всему миру, а вещи, принадлежавшие музыканту, продаются за огромные деньги. Например, в прошлом году разбитую гитару Курта Кобейна продали за 101,5 тысячи долларов на аукционе.