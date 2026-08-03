NYP: Кортни Лав хотела уничтожить все материалы дела о смерти Курта Кобейна

Актриса и певица Кортни Лав пыталась изъять из полиции Сиэтла все документы и фотографии, связанные с гибелью ее мужа, солиста группы Nirvana Курта Кобейна. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на осведомленный источник.
По имеющимся данным, исследователи обнаружили письмо, отправленное в 1995 году адвокатом певицы Брайаном Колуччо на имя начальника местной полиции Норма Стампера. В этом обращении юрист от лица Кортни Лав и наследников Курта Кобейна потребовал передать им полный архив материалов дела, в том числе непроявленные пленки, полароидные снимки, личную переписку и финансовые документы.
При этом вдова настаивала на том, чтобы ведомство не сохраняло никаких копий. Свой запрос представитель Кортни Лав аргументировал тем, что некоторые люди пытаются нажиться на распространении конфиденциальных сведений о трагедии. При этом в том же письме утверждалось, что семья музыканта полностью доверяет официальной версии о самоубийстве.
— Полицейское управление Сиэтла требование не удовлетворило. Отставной капитан полиции Сиэтла Нил Лоу, который изначально поддерживал версию о самоубийстве, а позднее склонился к версии об убийстве, назвал запрос «абсурдным», — говорится в материале.
Несмотря на то, что Кобейна нет уже больше трех десятилетий, музыка группы Nirvana и его личность до сих пор остаются популярными по всему миру, а вещи, принадлежавшие музыканту, продаются за огромные деньги. Например, в прошлом году разбитую гитару Курта Кобейна продали за 101,5 тысячи долларов на аукционе.