Более 1200 петербуржцев с инвалидностью нашли работу в 2026 году

«Для нас важно не просто подобрать человеку вакансию, а помочь ему успешно закрепиться на новом рабочем месте. Поэтому при подборе мы учитываем не только профессиональные навыки, но и состояние здоровья, рекомендации индивидуальной программы реабилитации, возможность работать полный или неполный день, удаленно или рядом с домом. Такой индивидуальный подход помогает человеку быстрее адаптироваться и чувствовать себя уверенно», — отметила директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга Анна Харичева.