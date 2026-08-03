Более 1200 петербуржцев с инвалидностью нашли работу в 2026 году

Работу в 2026 году нашли более 1200 жителей Санкт-Петербурга, сообщили в центре занятости населения города. Содействие в трудоустройстве осуществляется по национальному проекту «Кадры».
«Для нас важно не просто подобрать человеку вакансию, а помочь ему успешно закрепиться на новом рабочем месте. Поэтому при подборе мы учитываем не только профессиональные навыки, но и состояние здоровья, рекомендации индивидуальной программы реабилитации, возможность работать полный или неполный день, удаленно или рядом с домом. Такой индивидуальный подход помогает человеку быстрее адаптироваться и чувствовать себя уверенно», — отметила директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга Анна Харичева.
Уточняется, что с начала года 42 жителя Петербурга с инвалидностью уже завершили обучение или продолжают осваивать новые профессии. Среди выбранных ими направлений — сметное дело, бухгалтерский учет в программе «1С», делопроизводство, управление закупками, веб-дизайн, флористика и другие.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.