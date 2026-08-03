Для Мурманского порта основным грузом стало металлургическое сырье

Металлургическое сырье, сообщают в ММТП, производится в Мурманской области и не требует длинной логистики до причалов порта. Ранее порт сообщал, что за шесть лет нарастил долю металлургической продукции в грузообороте почти в пять раз, до 28,4%. Железорудный концентрат, добываемый на Кольском полуострове, ММТП отгружает судами Capesize дедвейтом до 180 тыс. тонн, основные объемы поставляются в Китай.