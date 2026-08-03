Ростовчанам, чье жилье пострадало из-за атаки БПЛА, дали новые квартиры

В Донской столице первые две семьи, чье жилье пострадало в результате вражеского налета в январе 2026 года, скоро отметят новоселье. Застройщик предоставил людям новое жилье. Ключи ростовчанам вручил глава городской администрации Александр Скрябин.
Кстати, на прилегающей к дому территории уже завершаются работы по благоустройству. Здесь созданы зоны отдыха и детская площадка. Сама многоэтажка находится на финальной стадии строительства, ее введут в эксплуатацию через несколько недель. Сейчас идет оформление документов на передачу жилья еще для пяти семей.
Напомним, в январе этого года в Западном микрорайоне из-за удара беспилотника серьезные повреждения получил многоквартирный дом, тогда же погиб один человек. После проведения экспертиз специалисты решили сохранить здание до 13 этажа.
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