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Смоленские власти ведут планомерную работу по модернизации инфраструктуры здравоохранения региона

Сразу на двух крупных медицинских объектах строители приступают к завершающей стадии работ.

Источник: Комсомольская правда

Сразу на двух крупных медицинских объектах — Смоленской Клинической больнице N 1 и новом корпусе Смоленской областной клинической психиатрической больницы — строители приступают к завершающей стадии работ.

Капремонт хирургического корпуса Смоленской Клинической больницы N 1 выполняется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области». В настоящее время на объекте завершены демонтажные работы, идёт отделка помещений и устройство коммуникаций, ведётся монтаж систем водоснабжения и водоотведения.

Строительство нового корпуса Смоленской областной клинической психиатрической больницы проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

Общая площадь нового корпуса больницы — 18 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 600 коек и включает 12 стационарных отделений, амбулаторное отделение и судебно-психиатрическую экспертизу. Сейчас на объекте ведутся внутренние работы. В полном объёме приобретены материалы для отделки и медицинское оборудование.

Новый корпус обеспечит принципиально иные условия для пребывания пациентов и работы персонала — с учётом современных требований к организации психиатрической помощи. Открытие этого объекта позволит не только улучшить качество лечения, но и проводить специализированные экспертизы, в том числе для получения лицензий на оружие и прохождения военной службы.

«Строительство новых и модернизация действующих учреждений здравоохранения — часть нашей системной работы по обновлению социальной инфраструктуры», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.