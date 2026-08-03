Смоленские власти ведут планомерную работу по модернизации инфраструктуры здравоохранения региона

Новый корпус обеспечит принципиально иные условия для пребывания пациентов и работы персонала — с учётом современных требований к организации психиатрической помощи. Открытие этого объекта позволит не только улучшить качество лечения, но и проводить специализированные экспертизы, в том числе для получения лицензий на оружие и прохождения военной службы.