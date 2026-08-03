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Дзюник заявил, что драка скрипачей на концерте Дмитриенко — это «фриковство»

Певец Ваня Дмитриенко провел концерт в «Лужниках», собрав 70 тысяч зрителей. Во время выступления на сцене началась драка между скрипачами из его команды. Инцидент прокомментировал продюсер Леонид Дзюник.

Певец Ваня Дмитриенко провел концерт в «Лужниках», собрав 70 тысяч зрителей. Во время выступления на сцене началась драка между скрипачами из его команды. Инцидент прокомментировал продюсер Леонид Дзюник.

В момент драки Дмитриенко стоял спиной к музыкантам и не заметил происходящего. Уже после концерта он отреагировал на инцидент и в шутку заявил, что драка была частью запланированного перформанса. Однако Дзюник к словам юного артиста отнесся скептически.

— Если бы не эта драка, мало кто бы вообще вспомнил про то, что у Вани Дмитриенко был сольный концерт. Смешно слышать о том, что на сцене подрались два артиста оркестра, два скрипача. С чего бы им драться? — заявил продюсер.

По его словам, Дмитриенко не может предоставить своим зрителям «никаких шикарных песен или масштабного шоу». Продюсер охарактеризовал произошедшее как попытку компенсировать недостаток музыкального таланта и качественной постановки. Он считает, что скандалы свидетельствуют о кризисе идей среди молодых исполнителей.

— Эти мальчики не могут ничего сделать, кроме как привлекать к себе внимание фриковством. Ничего не подготовлено, о его творчестве нечего сказать, кроме как о том, что на сцене подрались два музыканта. Вот и вся великая новость концерта, — приводит его слова «Абзац».

Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России после концерта в «Лужниках». Он стал самым молодым артистом, собравшим стадион с сольным концертом.