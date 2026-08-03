Дзюник заявил, что драка скрипачей на концерте Дмитриенко — это «фриковство»

— Эти мальчики не могут ничего сделать, кроме как привлекать к себе внимание фриковством. Ничего не подготовлено, о его творчестве нечего сказать, кроме как о том, что на сцене подрались два музыканта. Вот и вся великая новость концерта, — приводит его слова «Абзац».