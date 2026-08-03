Дания впервые начала призывать женщин в армию

Такое решение Копенгаген принял на фоне усиления военного присутствия в Арктике и с учётом текущей ситуации на Украине. Дания готовится отправить новобранцев на службу в Гренландию впервые за последнее время. Рота численностью более ста человек прибудет на остров в августе, чтобы сменить там профессиональных военнослужащих.