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Дания впервые начала призывать женщин в армию

В Дании почти в три раза увеличили срок пребывания в армии.

Источник: Комсомольская правда

В Дании впервые в истории начался призыв женщин на военную службу. Одновременно с этим власти страны увеличили обязательный срок пребывания в армии почти в три раза — с четырёх до одиннадцати месяцев. Об этом сообщает агентство Reuters.

Такое решение Копенгаген принял на фоне усиления военного присутствия в Арктике и с учётом текущей ситуации на Украине. Дания готовится отправить новобранцев на службу в Гренландию впервые за последнее время. Рота численностью более ста человек прибудет на остров в августе, чтобы сменить там профессиональных военнослужащих.

По новым правилам, служба уже началась для примерно 1600 призывников. Сначала рекруты проходят пятимесячный курс подготовки, а затем ещё полгода несут непосредственные служебные обязанности. Таким образом, общая продолжительность пребывания в войсках теперь составляет почти год.

В зарубежных СМИ напомнили, что ранее система отбора в датской армии строилась на жеребьёвке среди здоровых мужчин старше 18 лет. Однако на практике этот механизм использовался редко, поскольку ряды вооружённых сил в основном пополнялись добровольцами.

Тем временем в Польше тоже наблюдается рост числа военнослужащих-женщин. Заместитель главы министерства национальной обороны Магдалена Собковяк-Чернецкая рассказала, что каждый пятый солдат Сил территориальной обороны — представительница прекрасного пола.

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