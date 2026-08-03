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Силы ПВО сбили 58 беспилотников ВСУ над регионами России за день

Силы противовоздушной обороны сбили дроны ВСУ над акваторией Черного моря и регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны России сбили 58 беспилотников ВСУ над регионами России в течение дня. Об этом говорится в заявлении Министерство обороны РФ.

«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает ведомство.

Уточняется, что дроны ВСУ были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Орловской областей. Также БПЛА уничтожены над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Ранее KP.RU сообщал, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 августа сбили 131 беспилотник Вооруженных сил Украины над регионами страны. ВСУ пытались атаковать территории Белгородской, Брянской, Воронежской и еще восьми регионов РФ, а также акваторию Черного моря.

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