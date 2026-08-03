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Солнечное затмение 12 августа продлится в Москве всего девять минут

Солнечное затмение 12 августа окажется для Москвы почти неуловимым и продлится всего 9 минут. Подробности явления раскрыли ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Источник: Life.ru

В столице частная фаза совпадёт с закатом. Максимальное перекрытие солнечного диска не превысит 1%, после чего Солнце практически сразу уйдёт за линию горизонта. Этот короткий миг наступит ровно в 20:08 по московскому времени.

Общая продолжительность полного затмения составит около четырёх с половиной часов. Главными точками для наблюдения полной фазы станут Испания, Исландия и восточная Гренландия.

Ранее сообщалось, что полное солнечное затмение, которое произойдёт 12 августа, затронет часть территории России, однако полностью закрытое Луной Солнце можно будет увидеть только в труднодоступных районах Таймыра. На европейской части России будет наблюдаться лишь частное затмение, причём наибольшая фаза придётся на Мурманск, Петрозаводск, Псков, Санкт-Петербург и другие северные города.

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