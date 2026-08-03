Солнечное затмение 12 августа продлится в Москве всего девять минут

Ранее сообщалось, что полное солнечное затмение, которое произойдёт 12 августа, затронет часть территории России, однако полностью закрытое Луной Солнце можно будет увидеть только в труднодоступных районах Таймыра. На европейской части России будет наблюдаться лишь частное затмение, причём наибольшая фаза придётся на Мурманск, Петрозаводск, Псков, Санкт-Петербург и другие северные города.