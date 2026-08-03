Останки 190 человек в лагере смерти: под Волгоградом нашли тайник с бойцами

Под Волгоградом завершилась XIV Межрегиональная студенческая «Вахта Памяти: Сталинградский фронт». В Суровикинском районе две недели работали 60 активистов поисковых отрядов из 14 регионов страны, включая бойцов отряда «Гвардеец» Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
Основные работы велись в районе хутора Новомаксимовский и станции Чир, где летом 1942 года советские войска ценой огромных потерь задерживали продвижение врага.
Главной целью поисковиков стала территория бывшего немецкого лагеря для советских военнопленных. Обнаружить неизвестные ранее места массовых захоронений удалось благодаря архивным кадрам немецкой аэрофотосъемки времен войны. В вузе рассказали, что в результате масштабных раскопок из земли подняли останки более 190 человек, убитых и замученных фашистами. В самом крупном раскопе находились останки около семидесяти бойцов.
Установление личностей погибших осложняется тем, что найденные солдатские медальоны оказались пустыми, а на обнаруженной ложке фамилия читается с трудом.
За активное участие в экспедициях и вклад в сохранение исторической памяти командир поискового отряда «Гвардеец» Елизавета Слизова была награждена знаком отличия Минобороны РФ 3 степени.
Масштабные поисковые работы на территории Волгоградской области продолжаются.
Ранее сообщалось о подводной экспедиции в центре Волгограда.