Останки 190 человек в лагере смерти: под Волгоградом нашли тайник с бойцами

Главной целью поисковиков стала территория бывшего немецкого лагеря для советских военнопленных. Обнаружить неизвестные ранее места массовых захоронений удалось благодаря архивным кадрам немецкой аэрофотосъемки времен войны. В вузе рассказали, что в результате масштабных раскопок из земли подняли останки более 190 человек, убитых и замученных фашистами. В самом крупном раскопе находились останки около семидесяти бойцов.