Юристы оценили требование данных о повестках для сделок с недвижимостью

«Вообще, если исходить из буквального толкования вот этой вот нормы, то эти ограничительные меры, распространяются, по идее, только на лиц, которые подлежат призыву на военную службу, то есть призывникам. То есть это категория “мужчин в возрасте от 18 до 30 лет”. Но почему взят вот этот диапазон до “65 лет”? Я полагаю, что это в рамках так называемой “перестраховки”, — прокомментировал решение компании юрист.