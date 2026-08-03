Юристы оценили требование данных о повестках для сделок с недвижимостью

Федеральная сеть агентств недвижимости «Этажи» начала запрашивать у клиентов выписки из реестра повесток перед проведением сделок с недвижимостью. Об этом РБК сообщил директор компании Сергей Чужаков.
Агентство просит предоставить такую выписку у покупателей и продавцов в возрасте от 18 до 65 лет.
По словам Чужакова, решение связано с изменениями законодательства. После запуска реестра повесток для граждан, которые не явились в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, может вводиться запрет на регистрацию сделок с недвижимостью.
«Мы столкнулись с кейсом, когда Росреестр приостановил регистрацию сделки, и в итоге начали смотреть варианты, как не допустить их в будущем. Зачем покупателям такой стресс? Мы приняли принципиальное решение, что ничего сложного в том, чтобы дополнительно проверять наличие повесток, в том числе просроченных, нет. В итоге покупатель и продавец выходят на сделку с полным пакетом документов и уверенностью, что она будет зарегистрирована», — сообщил директор.
В компании подчеркнули, что проверка проводится только с согласия участников сделки. Выписку клиенты предоставляют добровольно. Чужаков отметил, что агентство и раньше меняло внутренние процедуры после появления новых рисков на рынке. В качестве примера он привел ситуацию после дела певицы Ларисы Долиной, когда компания расширила проверки продавцов на предмет возможного влияния третьих лиц и увеличила перечень случаев, в которых запрашивается справка из психоневрологического диспансера.
Кандидат юридических наук, доцент Булат Тугутов сообщил РБК, что подобная практика не противоречит закону. По его словам, агентство недвижимости вправе запрашивать дополнительные документы, если считает это необходимым для снижения рисков сделки. При этом юрист отметил, что обязанность предоставлять выписку из реестра повесток законом не установлена. Если клиент откажется это сделать, нарушением закона это не будет. Вместе с тем, по словам Тугутова, агентство вправе учитывать такой отказ при оценке рисков сделки.
«Вообще, если исходить из буквального толкования вот этой вот нормы, то эти ограничительные меры, распространяются, по идее, только на лиц, которые подлежат призыву на военную службу, то есть призывникам. То есть это категория “мужчин в возрасте от 18 до 30 лет”. Но почему взят вот этот диапазон до “65 лет”? Я полагаю, что это в рамках так называемой “перестраховки”, — прокомментировал решение компании юрист.
Вместе с тем управляющий партнер Адвокатского бюро «Тайм Лекс», юрист Артем Грицюк придерживается иной оценки. Он подтверждает, что закон действительно предусматривает возможность введения ограничений в отношении граждан, которые не явились по повестке в течение 20 дней без уважительной причины. При этом, отметил Грицюк, закон «О государственной регистрации недвижимости» не относит выписку из реестра повесток к документам, необходимым для регистрации сделки. «Требование о предоставлении такой выписки не основано на законе и, по моему мнению, неправомерно», — считает юрист.
По мнению юриста Александра Надмитова, запрос выписки из реестра повесток является внутренней мерой предосторожности агентства, а не требованием законодательства. Он пояснил, что клиент не обязан предоставлять такой документ, однако при наличии ограничений Росреестр может приостановить регистрацию сделки.
«Так что говорить о том, что теперь всем продавцам и покупателям от 18 до 65 лет обязательно нужна такая выписка, было бы не совсем корректно. Скорее, речь идет о дополнительной мере предосторожности, которую решила использовать конкретная компания», — поделился Надмитов.
В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Теперь повестки отправляются не только в письменной форме, но и в электронном виде. Они считаются врученными через неделю после появления в реестре повесток. В течение суток со времени, когда повестка будет считаться врученной, призывникам направляется предупреждение о возможных ограничениях, которые вступят в силу, если не явиться в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке.
Среди других ограничений — запрет на выдачу кредитов, управление и регистрацию автомобиля, распоряжение имуществом, регистрацию в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. Снять ограничения можно только после личного появления в военкомате.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».