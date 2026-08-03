Двое на одного: польские истребители поднялись на перехват над Балтикой российского Ил-20, который ничего не нарушал

Польша подняла в небо два истребителя на перехват российского самолёта-разведчика Ил-20, который летел в нейтральных водах над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в понедельник, 3 августа.