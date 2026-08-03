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Двое на одного: польские истребители поднялись на перехват над Балтикой российского Ил-20, который ничего не нарушал

Воздушный инцидент произошёл в районе приморского городка Леба.

Источник: Клопс.ru

Польша подняла в небо два истребителя на перехват российского самолёта-разведчика Ил-20, который летел в нейтральных водах над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в понедельник, 3 августа.

«В 60 километрах к северо-западу от Лебы над Балтийским морем дежурная пара наших самолётов перехватила российский разведывательный самолёт Ил-20», — заявил глава военного ведомства в соцсетях, признавшись, что российские пилоты не нарушали воздушное пространство республики.

Министр отметил, что российский экипаж шёл в международном воздушном пространстве без плана полёта и включённого транспондера.

В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолёты выполняют полёты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

Похожий случай с перехватом российского Ил-20 над Балтикой произошёл в середине июля.