Двое на одного: польские истребители поднялись на перехват над Балтикой российского Ил-20, который ничего не нарушал

Польша подняла в небо два истребителя на перехват российского самолёта-разведчика Ил-20, который летел в нейтральных водах над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в понедельник, 3 августа.
«В 60 километрах к северо-западу от Лебы над Балтийским морем дежурная пара наших самолётов перехватила российский разведывательный самолёт Ил-20», — заявил глава военного ведомства в соцсетях, признавшись, что российские пилоты не нарушали воздушное пространство республики.
Министр отметил, что российский экипаж шёл в международном воздушном пространстве без плана полёта и включённого транспондера.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолёты выполняют полёты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Похожий случай с перехватом российского Ил-20 над Балтикой произошёл в середине июля.