Частный самолет аварийно сел на озере Ильмень

Частный легкомоторный самолет Л-4 3 августа совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень у деревни Малое Лучно в Новгородской области, два члена экипажа не пострадали, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, борт сел в Аркадском заливе, после чего экипаж вышел на берег. На место направили девять сотрудников МЧС и пять единиц техники. Причины происшествия выясняют.
В июне легкомоторный самолет Zlin-Z42 разбился при заходе на посадку на аэродроме Вихрево в Подмосковье. Погибли пилот и пассажир. Росавиация отнесла происшествие к авиакатастрофам.
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