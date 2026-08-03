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Частный самолет аварийно сел на озере Ильмень

Частный легкомоторный самолет Л-4 3 августа совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень у деревни Малое Лучно в Новгородской области, два члена экипажа не пострадали, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Источник: РБК

Частный легкомоторный самолет Л-4 3 августа совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень у деревни Малое Лучно в Новгородской области, два члена экипажа не пострадали, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, борт сел в Аркадском заливе, после чего экипаж вышел на берег. На место направили девять сотрудников МЧС и пять единиц техники. Причины происшествия выясняют.

В июне легкомоторный самолет Zlin-Z42 разбился при заходе на посадку на аэродроме Вихрево в Подмосковье. Погибли пилот и пассажир. Росавиация отнесла происшествие к авиакатастрофам.

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