Школьники — финалисты «Большой перемены» рассказали Путину о своих проектах

Подошел к концу проходивший в Красноярске финальный этап Всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором приняли участие более 800 школьников пятых-седьмых классов из разных регионов России. Президент Владимир Путин посетил церемонию закрытия, где подростки рассказали о своих разработках.
Среди представленных проектов — инновационный протез ноги, управляемый сигналами мозга. Его разработал 14-летний Дмитрий Сокин из Санкт-Петербурга вместе с командой. Школьники работают над усовершенствованной версией устройства, которая будет включать коленный модуль. Дмитрий планирует посвятить свою карьеру медицинским технологиям и считает, что подобные разработки смогут помочь не только детям, но и ветеранам.
Еще одной участницей, поделившейся своими идеями с президентом, стала 13-летняя Валерия Арифулина из Приморского края. Девушка, имеющая нарушения слуха, вместе со старшей сестрой разработала проект по слуховой реабилитации. Работа школьницы направлена на помощь педагогам в понимании особенностей детей с проблемами слуха. Валерия также рассказала о планах стать амбассадором конкурса для школьников с особенностями слуха.
— По итогам конкурса 300 победителей среди учеников пятых-седьмых классов отправятся в августе в «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию. Одна группа школьников проедет по маршруту от Москвы до Владивостока, вторая — от Владивостока до Москвы, — передает официальный сайт конкурса.
Владимир Путин, выйдя на сцену финала конкурса «Большая перемена» в Красноярске, сыграл в футбол вместе с одним из ведущих церемонии.