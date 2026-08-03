Школьники — финалисты «Большой перемены» рассказали Путину о своих проектах

Среди представленных проектов — инновационный протез ноги, управляемый сигналами мозга. Его разработал 14-летний Дмитрий Сокин из Санкт-Петербурга вместе с командой. Школьники работают над усовершенствованной версией устройства, которая будет включать коленный модуль. Дмитрий планирует посвятить свою карьеру медицинским технологиям и считает, что подобные разработки смогут помочь не только детям, но и ветеранам.