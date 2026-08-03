К театру Надежды Кадышевой подан иск на 100 тысяч рублей

К слову, стороны уже судились. Ранее, в ноябре, суд обязал театр выплатить 40 тысяч рублей за незаконное исполнение песни Виктора Пеленягрэ «Россия! Русь!» на концерте «Плывет веночек», который прошёл в апреле 2025 года в зале «Москва». Однако в ходе апелляционного разбирательства, начавшегося в марте, РАО неожиданно отозвало свои требования, не пояснив причин такого решения. Напомним, что творческое наследие Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» насчитывает свыше 20 студийных альбомов, а песни артистки неоднократно использовались в саундтреках к российским фильмам.