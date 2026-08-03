В Калининграде приступили к ремонту исторического дома с декором на Красной

В Калининграде приступили к ремонту исторического дома с декором на улице Красной. Специалисты приведут в порядок фасад. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик установил строительные леса и отбивает штукатурку.
Здание располагается на улице Красной, 3−5. Ремонтом жилого дома займётся компания «Приоритетстрой» за 32,1 миллиона рублей.
Как сообщается в телеграм-канале регионального Фонда капремонта, во время работ отремонтируют трещины, восстановят балконные ограждения и приведут в порядок декоративные элементы. «Выделим ниши светлым цветом, как это было задумано при строительстве. Первый этаж приведём к единому облику», — отметили в фонде.
Фасад выкрасят в несколько цветов. Среди них — тёмно-серый, серый и песочный.
Общая площадь дома — более двух тысяч квадратных метров. Четвёртый этаж здания достроили в советское время. Жилой дом украшает венчающий карниз с «зубцами».