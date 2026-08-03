В Калининграде приступили к ремонту исторического дома с декором на Красной

Как сообщается в телеграм-канале регионального Фонда капремонта, во время работ отремонтируют трещины, восстановят балконные ограждения и приведут в порядок декоративные элементы. «Выделим ниши светлым цветом, как это было задумано при строительстве. Первый этаж приведём к единому облику», — отметили в фонде.