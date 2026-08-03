Юрий Лоза прокомментировал шоу Димы Билана словами «понты дороже денег»

Певец Дима Билан оказался в центре скандала из-за шестиметровой сцены на его концерте, которая мешала зрителям следить за представлением. Свой комментарий по этому поводу дал музыкант Юрий Лоза.
Артист вспомнил концерт в Москве, который был обеспечен победой Билана на Евровидении в 2008 году. По его словам, несмотря на достаточное количество оборудования в стране, для того шоу все, включая специалистов, привлекалось из-за границы. Лоза отметил, что это делали для того, чтобы «не опозориться, доверив мероприятие своим специалистам», поскольку трансляция тогда шла на весь мир.
— Там все прошло без сучка и задоринки, единственные косяки с отключением микрофонов случились лишь в конференц-зале, где как раз отечественные спецы занимались озвучкой. Это я к тому, что можно накупить горы оборудования, заказать сцены любых размеров, но где брать профессионалов, которые будут все это грамотно использовать? У нас понты дороже денег. При чем тут зрители? Когда о них кто думал? — приводит слова Лозы «Газета.ру».
В качестве примера он напомнил, что на том же концерте, посвященном победе Билана, российским зрителям подавали шутки на английском языке. Причем никто эти шутки для аудитории не переводил, говорится в материале.
31 июля на «ВТБ Арене» состоялся концерт Димы Билана «Твой № 1». Однако часть посетителей осталась недовольна шоу: вместо привычной сцены их ждала слишком высокая платформа, из-за чего многим попросту не было видно артиста. В личном блоге Билан отреагировал на критику.
До этого Дима Билан раскритиковал журналистов после шоу «Твой № 1» из-за «дурацких вопросов» и заявил, что ему от этого «противно». По словам артиста, представителям СМИ следует уделять больше внимания творчеству и реже задавать поверхностные вопросы.