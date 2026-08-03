Юрий Лоза прокомментировал шоу Димы Билана словами «понты дороже денег»

— Там все прошло без сучка и задоринки, единственные косяки с отключением микрофонов случились лишь в конференц-зале, где как раз отечественные спецы занимались озвучкой. Это я к тому, что можно накупить горы оборудования, заказать сцены любых размеров, но где брать профессионалов, которые будут все это грамотно использовать? У нас понты дороже денег. При чем тут зрители? Когда о них кто думал? — приводит слова Лозы «Газета.ру».