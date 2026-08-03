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Москвичам пообещали сильную жару в августе

Синоптик Позднякова: в Москве воздух прогреется до +29 градусов к концу недели.

Источник: Комсомольская правда

В Москве и Московской области первая неделя августа ожидается жаркой, а к пятнице воздух прогреется до 27−29 градусов. Об этом RTVI рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

«Всю первую неделю августа в столичном регионе будет жаркая погода. При переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночи будут довольно теплыми, в пределах где-то 15−17 градусов», — сказала она.

По ее словам, во вторник, 4 августа, максимальная температура в столице прогнозируется в пределах 25−27 градусов, а в среду уже 26−28 градусов. Самыми теплыми днями рабочей недели, добавила эксперт, станут четверг и пятница, добавила Позднякова.

Как писал сайт KP.RU, первые десять дней августа станут самыми теплыми за все это лето. Однако пока рано загадывать, какими будут вторая и третья декада уходящего лета.