Жителя России приговорили к семи годам колонии за похищение

Суд в Башкирии приговорил к семи годам колонии мужчину, обвиняемого в угрозе убийством, вымогательстве и похищении человека, заявили в следственном управлении СК РФ региону.
Осужденный, по версии следствия, вместе с другими обвиняемыми вымогал деньги у троих жителей, угрожая убить их. Затем один из жителей был похищен, после чего у него продолжили вымогать деньги.
Второй фигурант был приговорен к 350 часам обязательных работ.
Уголовное дело в отношении третьего обвиняемого расследуется отдельно.
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