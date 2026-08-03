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Жителя России приговорили к семи годам колонии за похищение

Суд в Башкирии приговорил к семи годам колонии мужчину, обвиняемого в угрозе убийством, вымогательстве и похищении человека, заявили в следственном управлении СК РФ региону.

Суд в Башкирии приговорил к семи годам колонии мужчину, обвиняемого в угрозе убийством, вымогательстве и похищении человека, заявили в следственном управлении СК РФ региону.

Осужденный, по версии следствия, вместе с другими обвиняемыми вымогал деньги у троих жителей, угрожая убить их. Затем один из жителей был похищен, после чего у него продолжили вымогать деньги.

Второй фигурант был приговорен к 350 часам обязательных работ.

Уголовное дело в отношении третьего обвиняемого расследуется отдельно.

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