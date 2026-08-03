Где в Калининграде не будет света во вторник

В Калининграде во вторник, 4 августа, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 света не будет на улицах:
Белинского, 38; Глазунова, 9−9а, 11; Красносельская, 56, 58, 76−78, 80б.
С 9:00 до 20:00 без электричества останется ул. Пражская, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
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