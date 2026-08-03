Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах

По данным сервиса Downdetector, за последний час чаще всего пользователи сообщали о недоступности сайта ВТБ (55% обращений) и мобильного приложения (30%). Наибольшее число жалоб поступило из Москвы, Самарской области, Санкт-Петербурга, Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. В свою очередь, сервис «Сбой.рф» показывает, что на работу сайта Альфа-банка за день поступило 657 жалоб.