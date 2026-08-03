Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах

Сайт ВТБ и его веб-приложение (ярлык сайта, установленный на смартфоне) перестали открываться в зарубежных браузерах вечером 3 августа, убедились корреспонденты РБК.
Как пояснили РБК три источника, знакомые с ситуацией, это связано с отзывом зарубежных SSL-сертификатов. По их словам, банк перешел на сертификат Национального удостоверяющего центра Минцифры, который не поддерживается большинством иностранных браузеров.
При этом сайт продолжает открываться через «Яндекс Браузер», в который уже встроена поддержка российских сертификатов безопасности. На сайте ВТБ также указано, что на устройствах с установленными сертификатами Минцифры «дополнительных действий не требуется».
В разделе часто задаваемых вопросов банк поясняет, что сертификаты Минцифры нужны для того, чтобы клиенты могли пользоваться интернет-ресурсами ВТБ даже в случае ограничения работы зарубежных сертификатов в браузерах.
Кроме того, в зарубежных браузерах не открываются сайты «Сбера», Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «Уралсиб», Промсвязьбанка и банка «Санкт-Петербург», убедился корреспондент РБК. Через зарубежные браузеры открылся только сайт Т-банка. При этом все перечисленные сайты корректно работают в «Яндекс Браузере».
РБК направил запрос в «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, Россельхозбанк, «Уралсиб», Промсвязьбанк и банк «Санкт-Петербург».
По данным сервиса Downdetector, за последний час чаще всего пользователи сообщали о недоступности сайта ВТБ (55% обращений) и мобильного приложения (30%). Наибольшее число жалоб поступило из Москвы, Самарской области, Санкт-Петербурга, Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. В свою очередь, сервис «Сбой.рф» показывает, что на работу сайта Альфа-банка за день поступило 657 жалоб.
23 июля Минцифры предупредило, что некоторые российские сайты могут перестать корректно открываться в зарубежных браузерах, таких как Chrome, Safari и Edge, если иностранные удостоверяющие центры отзовут их SSL-сертификаты. Ведомство рекомендовало пользователям установить сертификаты безопасности Минцифры, отметив, что в «Яндекс Браузере» они уже встроены.
В министерстве объяснили, что SSL-сертификат подтверждает подлинность сайта и обеспечивает защищенное соединение. Если зарубежный удостоверяющий центр отзывает сертификат, браузер перестает доверять сайту и может заблокировать доступ или вывести предупреждение о небезопасном соединении.
В июне японский центр сертификации GlobalSign начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Сначала под отзыв попали около 15−20 тыс. доменов второго уровня, а затем еще более 300 доменных имен, включая ресурсы «Роснефти», Газпромбанка, АЛРОСА и ВЭБ.РФ.
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