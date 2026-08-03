Россия запретила ввоз птицы и яиц из Камбоджи из-за болезни Ньюкасла

Под запрет также попали корма и кормовые добавки для пернатых, не прошедшие необходимую термическую обработку, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Ограничения распространяются и на готовую продукцию животного происхождения в заводской упаковке, которую физические лица перевозят в ручной клади и багаже для личного пользования. Отдельно ведомство ввело запрет на транзит живой птицы с камбоджийской территории через Россию.