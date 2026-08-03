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Один человек умер и 26 заразились «болезнью легионеров» в швейцарском Базеле

В швейцарском Базеле произошла вспышка легионеллёза. За последние две недели инфекцию выявили у 26 человек. Об этом сообщает телеканал SRF.

Источник: Life.ru

В больницы доставили 25 пациентов. Семерым из них из-за тяжёлого состояния потребовалось лечение в отделениях интенсивной терапии.

Предполагаемым источником заражения могла стать система охлаждения воды, установленная на крыше офисного здания в районе Кляйнбазель. Оборудование уже отключили, однако окончательно подтвердить его связь со вспышкой должны лабораторные исследования.

Погибшим оказался 69-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания. Власти считают, что повышенная опасность для населения уже устранена, но расследование продолжается.

Легионеллёз, или «болезнь легионеров» вызывает бактерия Legionella, размножающаяся в тёплой стоячей воде. В организм она попадает при вдыхании мелких капель заражённой жидкости, например из систем кондиционирования, душей или охлаждающих установок.

От человека к человеку инфекция не передаётся. Заболевание может привести к тяжёлой пневмонии, особенно у пожилых, курильщиков и людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее Life.ru сообщал о вспышке сальмонеллёза сразу в 14 странах Европы. Инфекцию выявили у 106 человек, 49 из них госпитализировали. Предполагаемым источником заражения могла стать лапша быстрого приготовления украинского производства.

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